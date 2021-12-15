- 15 Ara 2021 - 23:05

Hangi Burcun Zekasında Sorun Vardır? İşte Jetonu Geç Düşen, Anlayışı Kıt O burç...

Her burcun insanı birbirinden farklı alanlarda kullanılabilecek olan zehir zemberek bir zekaya sahip iken, bazı burcun insanları sahip oldukları zekayı kullanma noktasında çok da iyi iş ortaya çıkaramıyor. Sizde jetonu geç düşen burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Her burcun insanı birbirinden farklı alanlarda kullanılabilecek olan zehir zemberek bir zekaya sahip iken, bazı burcun insanları sahip oldukları zekayı kullanma noktasında çok da iyi iş ortaya çıkaramıyor. Yeteneklerini farklı farklı alanlarda kullanabilen burçların karakteristik özellikleri incelendiğinde bazı burçlara sahip olan kişilerin köşeli bir jetona sahip olduğunu tahlil etmek çok da zor olmuyor. Zodyak kuşağının jetonu geç düşen o burçlarını görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burcun jetonu geç düşer? İşte anlayışı kıt o burç...


Detaylar diğer sayfada!

15 Ara 2021 - 23:05 - Burç Haberleri

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Hangi Burcun Genel Kültürü Düşüktür? İşte Konuşması Zehir Zemberek O Burçlar... mask
Hangi Burcun Genel Kültürü Düşüktür? İşte Konuşması Zehir Zemberek O Burçlar...
Hangi Burç Bir Pire İçin Yorgan Yakar? İşte Hesapsız, Kitapsız Hep Zararda Olan O Burç... mask
Hangi Burç Bir Pire İçin Yorgan Yakar? İşte Hesapsız, Kitapsız Hep Zararda Olan O Burç...
Hangi Burç Dereyi Görmeden Paçaları Sıvar? İşte Erkenden Harekete Geçen, Peşin Hükümlü O Burç... mask
Hangi Burç Dereyi Görmeden Paçaları Sıvar? İşte Erkenden Harekete Geçen, Peşin Hükümlü O Burç...
Hangi Burç Karda Gezer İzini Belli Etmez? İşte Aydınlık Dünyanın Karanlığında Kaybolan O Burçlar... mask
Hangi Burç Karda Gezer İzini Belli Etmez? İşte Aydınlık Dünyanın Karanlığında Kaybolan O Burçlar...
Hangi Burç Yüz Verdikçe Astar İster? İşte En Şımarık O Burçlar... mask
Hangi Burç Yüz Verdikçe Astar İster? İşte En Şımarık O Burçlar...
Hangi Burç Yükte Hafif Pahada Ağırdır? İşte Maneviyatı Çok Güçlü O Burç... mask
Hangi Burç Yükte Hafif Pahada Ağırdır? İşte Maneviyatı Çok Güçlü O Burç...
15 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
15 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Gök Girsin Kızıl Çıksın Yemini Ne Demek? İşte Gök girsin kızıl çıksın sözleri ve anlamı... mask
Gök Girsin Kızıl Çıksın Yemini Ne Demek? İşte Gök girsin kızıl çıksın sözleri ve anlamı...
Akkız Kız Kimdir, Destanı Gerçek Mi? Akkız Destanı Hikayesi Nedir? Tarihte Neler Olmuştur? mask
Akkız Kız Kimdir, Destanı Gerçek Mi? Akkız Destanı Hikayesi Nedir? Tarihte Neler Olmuştur?
Çılgın Alışveriş Meraklısı Burçlar Hangisidir? İşte Lüks düşkünü O Burçlar... mask
Çılgın Alışveriş Meraklısı Burçlar Hangisidir? İşte Lüks düşkünü O Burçlar...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hangi Burcun Genel Kültürü Düşüktür? İşte Konuşması Zehir Zemberek O Burçlar... mask
Hangi Burcun Genel Kültürü Düşüktür? İşte Konuşması Zehir Zemberek O Burçlar...
Hakan Ural'ın Eşi Ezgi Can Ural Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Hakan Ural İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Hakan Ural'ın Eşi Ezgi Can Ural Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Hakan Ural İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Masterchef Danilo Şef’in Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! 9 Yıllık Evliliğin Perde Arkası Aralandı! Aldattığı Konuşulmuştu, Meğer… mask
Masterchef Danilo Şef’in Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı! 9 Yıllık Evliliğin Perde Arkası Aralandı! Aldattığı Konuşulmuştu, Meğer…
Masterchef Hasan Evlenme Teklifini Duyurdu! Mehmet Şeften Tam Destek! Masterchef Stüdyosu Düğün Salonuna Dönecek! Neler Oluyor? mask
Masterchef Hasan Evlenme Teklifini Duyurdu! Mehmet Şeften Tam Destek! Masterchef Stüdyosu Düğün Salonuna Dönecek! Neler Oluyor?
Serenay Sarıkaya dekolteli pozlarıyla gündemde! İddialı paylaşımlarına bende varım dedi! İncecik Belini Deri Eteğiyle Kanıtladı! mask
Serenay Sarıkaya dekolteli pozlarıyla gündemde! İddialı paylaşımlarına bende varım dedi! İncecik Belini Deri Eteğiyle Kanıtladı!
Survivor Mert Öcal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Sercan Yıldırım İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Survivor Mert Öcal Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Sercan Yıldırım İle Yaşları Dikkat Çekti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status