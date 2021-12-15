Hangi Burcun Genel Kültürü Düşüktür? İşte Konuşması Zehir Zemberek O Burçlar...

Her insan aynı sakin üslup ile konuşamıyor. Bazı insanlar öyle cümleler kuruyor ki, bu cümleler yerine keşke bana vursaydı dedirtmeyi başarıyor. Zehir zemberek sözleri ile karşısındaki kişinin adeta içini acıtan o insanların genellikle o üç burçtan çıkması ise, herkesi şaşırtıyor! Peki, hangi burcun konuşması zehir zemberektir? İşte sözleriyle insanın içini acıtan o burç...



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