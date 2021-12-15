Hangi Burç Yükte Hafif Pahada Ağırdır? İşte Maneviyatı Çok Güçlü O Burç...
Her burcun insanını yanında taşımak kolay olmuyor. Bazı burcun insanları taşınması inanılmaz derecede zor iken, yanındaki kişiye gerçek bir değer katıyor. O burcun insanları için yükte hafif pahada ağır atasözünü kullanmak ise, hiç de yersiz bir yakıştırma olmuyor. Sizde yükte hafif pahada ağır burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanını yanında taşımak kolay olmuyor. Bazı burcun insanları taşınması inanılmaz derecede zor iken, yanındaki kişiye gerçek bir değer katıyor. O burcun insanları için yükte hafif pahada ağır atasözünü kullanmak ise, hiç de yersiz bir yakıştırma olmuyor. Öte yandan o burçları gören astroloji düşkünleri, adeta hayret içerisine düşüyor! Peki, hangi burç yükte hafif pahada ağırdır? İşte taşınması kolay ama bir o kadar değerli o burç...
Detaylar diğer sayfada!
15 Ara 2021 - 19:32 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.