Hangi Burç Yüz Verdikçe Astar İster? İşte En Şımarık O Burçlar...
Her burcun insanı beklendiği kadar samimi ve şeffaf olamıyor. Bazı burcun insanları, yüz verdikçe sınırını korumayı başarabiliyorken; bazı burcun insanları adeta yüz verdikçe astarını istiyor. Sizde yüz verdikçe astarını isteyen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı beklendiği kadar samimi ve şeffaf olamıyor. Bazı burcun insanları, yüz verdikçe sınırını korumayı başarabiliyorken; bazı burcun insanları adeta yüz verdikçe astarını istiyor. Şımarma konusunda asla sınır tanımayan o burçların neler yapabileceğini okuyanlar ise, gözlerine inanamıyor. Öte yandan o burçların şımarık olması da herkesi şaşırtmayı başarıyor! Peki, hangi burç yüz verdikçe astar ister? İşte en şımarık o burçlar...
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15 Ara 2021 - 19:33 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.