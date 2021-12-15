Hangi Burç Yüz Verdikçe Astar İster? İşte En Şımarık O Burçlar...

Her burcun insanı beklendiği kadar samimi ve şeffaf olamıyor. Bazı burcun insanları, yüz verdikçe sınırını korumayı başarabiliyorken; bazı burcun insanları adeta yüz verdikçe astarını istiyor. Şımarma konusunda asla sınır tanımayan o burçların neler yapabileceğini okuyanlar ise, gözlerine inanamıyor. Öte yandan o burçların şımarık olması da herkesi şaşırtmayı başarıyor! Peki, hangi burç yüz verdikçe astar ister? İşte en şımarık o burçlar...



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