Anasayfa/

Foto Galeri/

10 Oca 2022 - 00:20

Survivor Furkan Kızılay Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Furkan Kızılay’ın Memleketi…

Survivor yarışının ardından herkesin ilgisini üzerine çekmeyi başaran Furkan Kızılay, bir kez daha parkurdaki yerini alacağını doğruladı. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Survivor All Star 2022 kadrosunda herkesin merak ettiği Furkan Kızılay'da vardı. İşte Furkan Kızılay ile ilgili merak edilen tüm detaylar...