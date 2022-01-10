Survivor Furkan Kızılay Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Furkan Kızılay’ın Memleketi…
Survivor yarışının ardından herkesin ilgisini üzerine çekmeyi başaran Furkan Kızılay, bir kez daha parkurdaki yerini alacağını doğruladı. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Survivor All Star 2022 kadrosunda herkesin merak ettiği Furkan Kızılay'da vardı. İşte Furkan Kızılay ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Survivor yarışının ardından herkesin ilgisini üzerine çekmeyi başaran Furkan Kızılay, bir kez daha parkurdaki yerini alacağını doğruladı. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Survivor All Star 2022 yarışması kadrosunda yer alan Furkan Kızılay, şimdiden destekçilerini heyecanlandırmaya başladı. Şimdiden Survivor tutkunlarının yakın markajına giren Furkan Kızılay, memleketi ile de herkesi şaşırmayı başardı! Peki, Furkan Kızılay aslen nereli? Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında? Furkan Kızılay’ın sevgilisi kim, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
10 Oca 2022 - 00:20 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.