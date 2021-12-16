Hangi Burç Al Takke Ver Külah Yapar? İşte En Samimi Dostluklar Kuran O Burçlar...

Samimi olan insanlar, kuşkusuz en sıkı dostlukları kurmayı başaran insanlar oluyor. Her zaman yanlarında bir dost olan ve her şeylerini dostları ile paylaşabilecek olan o insanları en iyi ifade eden deyim ise, al tekke ver külah olarak biliniyor. Bu insanların aynı burçlardan çıkması ise, astrologların yaptığı çalışmaların adeta somut örnekleri olarak görülüyor. Öte yandan o burçları görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç al takke ver külah yapar? İşte samimi dostluklar kuran o burçlar...



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