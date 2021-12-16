Hangi Burç Al Takke Ver Külah Yapar? İşte En Samimi Dostluklar Kuran O Burçlar...
Samimi olan insanlar, kuşkusuz en sıkı dostlukları kurmayı başaran insanlar oluyor. Her zaman yanlarında bir dost olan ve her şeylerini dostları ile paylaşabilecek olan o insanları en iyi ifade eden deyim ise, al tekke ver külah olarak biliniyor.
Samimi olan insanlar, kuşkusuz en sıkı dostlukları kurmayı başaran insanlar oluyor. Her zaman yanlarında bir dost olan ve her şeylerini dostları ile paylaşabilecek olan o insanları en iyi ifade eden deyim ise, al tekke ver külah olarak biliniyor. Bu insanların aynı burçlardan çıkması ise, astrologların yaptığı çalışmaların adeta somut örnekleri olarak görülüyor. Öte yandan o burçları görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç al takke ver külah yapar? İşte samimi dostluklar kuran o burçlar...
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16 Ara 2021 - 19:44 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.