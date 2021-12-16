Hangi Burç Suya Sabuna Dokunmaz? İşte Sorumluk Almadan İşlerini Yürüten O Burçlar...
Her burcun insanı Oğlaklar ya da Başaklar gibi tepeden tırnağa sorumluluk yüklü insanlar olmuyor. Bazı burcun insanları sorumlukları bile isteye alırken; bazı burcun insanları da sorumluluktan bile isteğe, hatta koşarak kaçıyor. Sizde suya sabuna dokunmayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı Oğlaklar ya da Başaklar gibi tepeden tırnağa sorumluluk yüklü insanlar olmuyor. Bazı burcun insanları sorumlukları bile isteye alırken; bazı burcun insanları da sorumluluktan bile isteğe, hatta koşarak kaçıyor. Burçların adeta karakteristik özelliği olan bu durum, o burçların iş ve özel yaşamında inanılmaz derecede zorlanmasına neden oluyor. Adeta suya sabuna dokunmadan yaşayan o burçları görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç suya sabuna dokunmaz? İşte sorumluk almadan işlerini yürüten o burçlar...
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16 Ara 2021 - 15:53 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.