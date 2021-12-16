Hangi Burç Suya Sabuna Dokunmaz? İşte Sorumluk Almadan İşlerini Yürüten O Burçlar...

Her burcun insanı Oğlaklar ya da Başaklar gibi tepeden tırnağa sorumluluk yüklü insanlar olmuyor. Bazı burcun insanları sorumlukları bile isteye alırken; bazı burcun insanları da sorumluluktan bile isteğe, hatta koşarak kaçıyor. Burçların adeta karakteristik özelliği olan bu durum, o burçların iş ve özel yaşamında inanılmaz derecede zorlanmasına neden oluyor. Adeta suya sabuna dokunmadan yaşayan o burçları görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç suya sabuna dokunmaz? İşte sorumluk almadan işlerini yürüten o burçlar...



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