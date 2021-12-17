Hangi Burç Kaşıkla Verip, Kepçeyle Geri Alır? İşte En Çıkarcı O Burç...
Her burcun insanı aynı şeffaflık ve samimiyet ile herkese yaklaşamıyor. Bazı burcun insanları kişilik özellikleri nedeniyle inanılmaz derecede samimi ve şeffaf olabilirken; bazı burcun insanları sadece çıkarları için iletişim kuruyor. Sizde kaşıkla verip kepçe ile alan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı aynı şeffaflık ve samimiyet ile herkese yaklaşamıyor. Bazı burcun insanları kişilik özellikleri nedeniyle inanılmaz derecede samimi ve şeffaf olabilirken; bazı burcun insanları sadece çıkarları için iletişim kuruyor. Üstelik çevrelerine adeta kaşık ile verip, kepçe ile alan o burçların düşmanlıkları kadar dostlukları da çıkarlar üzerinden şekilleniyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en çıkarcı burçların görenler, hayrete düşemeden edemiyor! Peki, hangi burç kaşıkla verip, kepçeyle geri alır? İşte en çıkarcı o burç...
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17 Ara 2021 - 07:41 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.