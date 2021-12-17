Her burcun insanı aynı şeffaflık ve samimiyet ile herkese yaklaşamıyor. Bazı burcun insanları kişilik özellikleri nedeniyle inanılmaz derecede samimi ve şeffaf olabilirken; bazı burcun insanları sadece çıkarları için iletişim kuruyor. Üstelik çevrelerine adeta kaşık ile verip, kepçe ile alan o burçların düşmanlıkları kadar dostlukları da çıkarlar üzerinden şekilleniyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en çıkarcı burçların görenler, hayrete düşemeden edemiyor! Peki, hangi burç kaşıkla verip, kepçeyle geri alır? İşte en çıkarcı o burç...



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