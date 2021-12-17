Hangi Burç Kaş Yapayım Derken Göz Çıkar? İşte Çevresine Hep Zarar Veren O Burç...
Her burcun insanının karakterini belirleyen karakteristik özellikleri bulunuyor. Bazı burcun insanları inatları ile öne çıkarken; bazı burcun insanları egoları ile öne çıkıyor. Sizde kaş yapayım derken göz çıkaran burçlar ve özelliklerini merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
Her burcun insanının karakterini belirleyen karakteristik özellikleri bulunuyor. Bazı burcun insanları inatları ile öne çıkarken; bazı burcun insanları egoları ile öne çıkıyor. Ancak o burcun insanları, ilginç bir biçimde çevrelerine hep zarar vermeleri ile öne çıkmayı bir şekilde başarıyor. Kaş yaparken adeta göz çıkaran o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç kaş yapayım derken göz çıkar? İşte çevresine hep zarar veren o burç...
Detaylar diğer sayfada!
17 Ara 2021 - 07:44 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.