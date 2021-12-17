Her burcun insanının karakterini belirleyen karakteristik özellikleri bulunuyor. Bazı burcun insanları inatları ile öne çıkarken; bazı burcun insanları egoları ile öne çıkıyor. Ancak o burcun insanları, ilginç bir biçimde çevrelerine hep zarar vermeleri ile öne çıkmayı bir şekilde başarıyor. Kaş yaparken adeta göz çıkaran o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç kaş yapayım derken göz çıkar? İşte çevresine hep zarar veren o burç...



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