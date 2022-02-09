İşsizlik Maaşı 2022 Ne Kadar Oldu? İşsizlik Maaşına Zam Gel Mi? En Düşük İşsizlik Maaşı 2022 Yılın da Ne Kadar?

Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret 2022 yılı için tutarı belli oldu. Asgari ücret ile birlikte yeniden şekillenen işsizlik maaşının 2022 yılı tutarı da vatandaşları merak ettirmeye başladı. Yeni tutarı ile vatandaşları heyecanlandırmayı başaran işsizlik maaşına dair belli olan tüm detaylar da vatandaşların ilgi alanına girdi. Peki, işsizlik maaşı ne kadar oldu 2022? En düşük işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşından kimler yararlanabilir? İşsizlik maaşı ne kadar süre verilir? İşte, detaylar…

2022 yılında en düşük işsizlik maaş 2 bin 130 lira, en yüksek işsizlik maaşı 4 bin 260 lira olacak. Kıdem tazminatı tavanı ise 8 bin 651 liradan 12 bin 976 liraya yükselecek. 864 lirada olan 65 yaş üstü aylığı ise 2022 yılında bin 296 liraya çıkacak. Engelli aylığı ise bin 552 lira olacak.



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