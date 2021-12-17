Farah Zeynep’in Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı... Meğer Bir Dönem Eser Yenerler İle Sevgiliymiş...
Şimdilerde Bergen Acıların Kadını isimli film için kolları sıvayan Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Farah Zeynep Abdullah ile ilgili son detaylar...
Şimdilerde Bergen Acıların Kadını isimli film için kolları sıvayan Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. O isim ile olduğuna inanamayanlar ikili arasındaki aşkın neden bittiğini de merak etmeye başlamıştı ki, arşiveler konuştu, herkes sustu! Peki, Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi kim? Farah Zeynep Abdullah ile Eser Yenenler sevgili miydi? İşte, detaylar…
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17 Ara 2021 - 13:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.