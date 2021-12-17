Farah Zeynep’in Eski Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Duyan İnanamadı... Meğer Bir Dönem Eser Yenerler İle Sevgiliymiş...

Şimdilerde Bergen Acıların Kadını isimli film için kolları sıvayan Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. O isim ile olduğuna inanamayanlar ikili arasındaki aşkın neden bittiğini de merak etmeye başlamıştı ki, arşiveler konuştu, herkes sustu! Peki, Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi kim? Farah Zeynep Abdullah ile Eser Yenenler sevgili miydi? İşte, detaylar…



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