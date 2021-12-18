- 18 Ara 2021 - 11:21

Hangi Burç Aç Gözlüdür, Asla Doymaz? İşte Abur Cubur Yiyeceklere Düşkün O Burçlar...

Her burcun insanının yemek yeme alışkanlığı etkisi altında kaldığı gezegenin enerjisine göre değişiyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede sağlıklı beslenirken; bazı burcun insanları abur cuburdan istese de kendisini alamıyor. Sizde abur cubur düşkünü burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanının yemek yeme alışkanlığı etkisi altında kaldığı gezegenin enerjisine göre değişiyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede sağlıklı beslenirken; bazı burcun insanları abur cuburdan istese de kendisini alamıyor. Yemeğe düşkün olan Zodyak kuşağının burçlarını görenler ise, asla şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç abur cubur yiyeceklere düşkündür? İşte zararlı olduğunu düşünmeden rasgele tüketim yapan o burçlar...


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18 Ara 2021 - 11:21 - Burç Haberleri

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