Hangi Burç Aç Gözlüdür, Asla Doymaz? İşte Abur Cubur Yiyeceklere Düşkün O Burçlar...
Her burcun insanının yemek yeme alışkanlığı etkisi altında kaldığı gezegenin enerjisine göre değişiyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede sağlıklı beslenirken; bazı burcun insanları abur cuburdan istese de kendisini alamıyor. Sizde abur cubur düşkünü burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanının yemek yeme alışkanlığı etkisi altında kaldığı gezegenin enerjisine göre değişiyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede sağlıklı beslenirken; bazı burcun insanları abur cuburdan istese de kendisini alamıyor. Yemeğe düşkün olan Zodyak kuşağının burçlarını görenler ise, asla şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç abur cubur yiyeceklere düşkündür? İşte zararlı olduğunu düşünmeden rasgele tüketim yapan o burçlar...
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18 Ara 2021 - 11:21 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.