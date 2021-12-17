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17 Ara 2021 - 19:36

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Evleniyor! Acun Ilıcalı’nın Sağ Koluyla Düğün Hazırlıkları Başladı! Eski Aşkı Batuhan Karacakaya Mosmor Oldu!

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Survivor’dan 4. Olarak ayrılan Aleyna Kalaycıoğlu iddialara göre evleniyor! Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olan Gökhan Özdemir’le adı aşk dedikodularına karışan Aleyna Kalaycıoğlu’nun düğün hazırlığı yaptığı gündeme bomba gibi düşerken; eski sevgilisi olduğu iddia edilen Batuhan Karacakaya için ise “Mosmor olursun böyle” yorumların yaptılar. İşte merak edilen tüm detaylar…