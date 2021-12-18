18 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 18 Aralık 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmaları hafta sonunda da devam ediyor. Bu çalışmalar esnasında ortaya çıkan elektrik kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler, konuyla ilgili sorularına yanıt arıyor. Peki, 18 Aralık Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 18 Aralık Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



Detaylar diğer sayfada!