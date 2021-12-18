Masterchef’te Kim Elendi? 19 Aralık 2021 Masterchef Kim Gitti? Kritik Gecede Şok Eleme, Kimse Beklemiyordu!
Her bölümü ile şampiyonuna bir adım daha yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bir ismine daha veda etmeye hazırlanıyor. Hafta boyunca gerçekleştirdiği nefes kesen yarışları ile seyircisini ekran başına kilitlemiş olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Her bölümü ile şampiyonuna bir adım daha yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bir ismine daha veda etmeye hazırlanıyor. Hafta boyunca gerçekleştirdiği nefes kesen yarışları ile seyircisini ekran başına kilitlemiş olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, eleme potasını da şekillendirilmiş bulunuyor. Birbirinden iddialı isimlerin yarışacağı MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının bu haftaki eleme yarışı ise, şimdiden nefesleri tutturmayı başarıyor! Peki, MasterChef’te kim elendi? 19 Aralık 2021 MasterChef kim gitti? İşte, MasterChef’te bu hafta elenen isim….
Detaylar diğer sayfada!
Detaylar diğer sayfada!
18 Ara 2021 - 13:56 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.