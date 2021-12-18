- 18 Ara 2021 - 13:56 G: 18 Ara 2021 - 14:07

Masterchef’te Kim Elendi? 19 Aralık 2021 Masterchef Kim Gitti? Kritik Gecede Şok Eleme, Kimse Beklemiyordu!

Her bölümü ile şampiyonuna bir adım daha yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bir ismine daha veda etmeye hazırlanıyor. Hafta boyunca gerçekleştirdiği nefes kesen yarışları ile seyircisini ekran başına kilitlemiş olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Her bölümü ile şampiyonuna bir adım daha yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bir ismine daha veda etmeye hazırlanıyor. Hafta boyunca gerçekleştirdiği nefes kesen yarışları ile seyircisini ekran başına kilitlemiş olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, eleme potasını da şekillendirilmiş bulunuyor. Birbirinden iddialı isimlerin yarışacağı MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının bu haftaki eleme yarışı ise, şimdiden nefesleri tutturmayı başarıyor! Peki, MasterChef’te kim elendi? 19 Aralık 2021 MasterChef kim gitti? İşte, MasterChef’te bu hafta elenen isim….
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18 Ara 2021 - 13:56 - Masterchef Türkiye 2021

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