Her geçen gün gelişen teknoloji ortaya yeni yatırım araçlarının da çıkmasına neden oluyor. O yatırım araçlarından biri olan ve özellikle kripto para piyasasının giderek daha güçlü hale gelmesi ile birlikte rağbet görmeye başlayan sanal arsalar, şimdilerde pek çok yatırımcının mercek altına aldığı konular arasında girmiş bulunuyor. Peki, sanal arsa nedir? Sanal arsa (metaverse) nasıl alınır? Metaverse ne zaman ortaya çıktı? İşte, detaylar…



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