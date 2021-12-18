Sanal Arsa Nedir? Sanal Arsa (Metaverse) Nasıl Alınır? Metaverse Ne Zaman Ortaya Çıktı?
Her geçen gün gelişen teknoloji ortaya yeni yatırım araçlarının da çıkmasına neden oluyor. O yatırım araçlarından biri olan ve özellikle kripto para piyasasının giderek daha güçlü hale gelmesi ile birlikte rağbet görmeye başlayan sanal arsalar ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar...
Her geçen gün gelişen teknoloji ortaya yeni yatırım araçlarının da çıkmasına neden oluyor. O yatırım araçlarından biri olan ve özellikle kripto para piyasasının giderek daha güçlü hale gelmesi ile birlikte rağbet görmeye başlayan sanal arsalar, şimdilerde pek çok yatırımcının mercek altına aldığı konular arasında girmiş bulunuyor. Peki, sanal arsa nedir? Sanal arsa (metaverse) nasıl alınır? Metaverse ne zaman ortaya çıktı? İşte, detaylar…
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18 Ara 2021 - 14:51 - Teknoloji
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.