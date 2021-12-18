Yeryüzünde En Başarılı Burç Hangisidir? İşte Her İşte Yüzünün akı ile çıkan O Burç...
Bazı burcun insanları başarı konusunda doğuştan şanslı olarak dünyaya geliyor. Her şart ve koşulda yanlarında inanılmaz bir şekilde şansı hisseden o burcun insanları başarıyı yakalayacak azim ve kararlılığı da karakterinde taşıyor. Sizde keçesini sudan çıkaran burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bazı burcun insanları başarı konusunda doğuştan şanslı olarak dünyaya geliyor. Her şart ve koşulda yanlarında inanılmaz bir şekilde şansı hisseden o burcun insanları başarıyı yakalayacak azim ve kararlılığı da karakterinde taşıyor. Zodyak kuşağının ne olursa olsun keçesini sudan çıkaracak burçları olan o burçları görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç ne olursa keçesini sudan çıkarır? İşte en başarılı o burç…
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18 Ara 2021 - 21:41 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.