- 19 Ara 2021 - 12:02 G: 19 Ara 2021 - 12:20

BİM Resmen Çıldırdı! Artan Fiyatlara İnat Öyle Bir İndirim Yaptı ki... Tam +50 Üründe Şok İndirim! Salça, Pirinç... Son 2 Gün! Sakın Kaçırmayın...

BİM, durdurulamadan artan fiyatlara inat efsane bir indirim altına imza attı. Salçadan pirince, çikolatadan una, zeytinden turşuya, sirkeden maden suyuna, pekmezden tahine kadar çok sayıda gıda ürününde şaşırılacak fiyatlar veren BİM'de kampanyanın başlayacağı 21 Aralık Salı gününden itibaren ciddi anlamda talep yaşanacağı düşünülüyor. Bu yüzden 21 Aralık günü sabah saatlerinde BİM'de olunmadığı sürece stokların tükeneceğine dair yorumlar yapılıyor. Peki, BİM'de Salı günü hangi ürünler indirimde

BİM, bugüne kadar yayınladığı indirimli ürünlerin yer aldığı aktüel ürünler kataloğuyla birlikte her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fakat bu kez; her seferden daha fazla dikkat çekiyor. Git gide artış gösteren fiyatlar karşısında çaresiz kalan vatandaşlar, BİM'in 21 Aralık 2021 aktüel kataloğuyla birlikte bir kez de olsa uygun fiyatlı ürün alma şansı elde edecek. Özellikle gıda ürünlerine odaklanan BİM'in 2 gün sonra tüm şubelerine getireceği ürünleri fiyatlarıyla birlikte sizler için derledik. 

Detaylar diğer sayfada!

19 Ara 2021 - 12:02 Ankara- Yaşam

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