BİM Resmen Çıldırdı! Artan Fiyatlara İnat Öyle Bir İndirim Yaptı ki... Tam +50 Üründe Şok İndirim! Salça, Pirinç... Son 2 Gün! Sakın Kaçırmayın...

BİM, bugüne kadar yayınladığı indirimli ürünlerin yer aldığı aktüel ürünler kataloğuyla birlikte her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fakat bu kez; her seferden daha fazla dikkat çekiyor. Git gide artış gösteren fiyatlar karşısında çaresiz kalan vatandaşlar, BİM'in 21 Aralık 2021 aktüel kataloğuyla birlikte bir kez de olsa uygun fiyatlı ürün alma şansı elde edecek. Özellikle gıda ürünlerine odaklanan BİM'in 2 gün sonra tüm şubelerine getireceği ürünleri fiyatlarıyla birlikte sizler için derledik.

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