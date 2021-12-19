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19 Ara 2021 - 12:47

O Ses Türkiye'de Bir İlk Yaşandı! Beyaz ve Ebru Gündeş Dondu Kaldı! O Yarışmacı Murat Boz'a Öyle Bir Şey Yaptı ki... Büyük Şok! "Gözü Görmüyor"

Dün O Ses Türkiye Düello'da herkesi ekranlara bağlayan anlar yaşandı. "Kelebek dövmeli kız" olarak tanınan; Serra dün Oğuzhan Koç'un elediği isim oldu. Soraya'yı tercih eden Oğuzhan Koç'un ardından Serra oldukça duygu dolu anlar yaşadı. Devamında; Serra için transfer hakkı kullanmak isteyen jürinin olup olmadığı soruldu. Bu esnada Murat Boz, Ebru Gündeş ve Beyaz transfer butonuna bastı. Oğuzhan Koç'un elediği yarışmacıyı 3 jüri isteyince Serra duygu dolu anlar yaşadı. Devamında yaşananlar ise...