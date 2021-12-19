O Ses Türkiye'de Bir İlk Yaşandı! Beyaz ve Ebru Gündeş Dondu Kaldı! O Yarışmacı Murat Boz'a Öyle Bir Şey Yaptı ki... Büyük Şok! "Gözü Görmüyor"
Dün O Ses Türkiye Düello'da herkesi ekranlara bağlayan anlar yaşandı. "Kelebek dövmeli kız" olarak tanınan; Serra dün Oğuzhan Koç'un elediği isim oldu. Soraya'yı tercih eden Oğuzhan Koç'un ardından Serra oldukça duygu dolu anlar yaşadı. Devamında; Serra için transfer hakkı kullanmak isteyen jürinin olup olmadığı soruldu. Bu esnada Murat Boz, Ebru Gündeş ve Beyaz transfer butonuna bastı. Oğuzhan Koç'un elediği yarışmacıyı 3 jüri isteyince Serra duygu dolu anlar yaşadı. Devamında yaşananlar ise...
Serra için ilk butona basan isim Murat Boz olurken; hemen akabinde Ebru Gündeş ve sonrasında Beyaz butona bastı. Serra bu esnada şok üstüne şok yaşarken Ebru Gündeş; Murat Boz'a dönerek "yok öyle tek başına" diyerek misilleme yaptı. Murat Boz butona basınca Serra oldukça sempatik bir yüz ifadesine girince Gündeş bunu esprili bir şekilde ele aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.