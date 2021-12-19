- 19 Ara 2021 - 12:47 G: 19 Ara 2021 - 13:09

O Ses Türkiye'de Bir İlk Yaşandı! Beyaz ve Ebru Gündeş Dondu Kaldı! O Yarışmacı Murat Boz'a Öyle Bir Şey Yaptı ki... Büyük Şok! "Gözü Görmüyor"

Dün O Ses Türkiye Düello'da herkesi ekranlara bağlayan anlar yaşandı. "Kelebek dövmeli kız" olarak tanınan; Serra dün Oğuzhan Koç'un elediği isim oldu. Soraya'yı tercih eden Oğuzhan Koç'un ardından Serra oldukça duygu dolu anlar yaşadı. Devamında; Serra için transfer hakkı kullanmak isteyen jürinin olup olmadığı soruldu. Bu esnada Murat Boz, Ebru Gündeş ve Beyaz transfer butonuna bastı. Oğuzhan Koç'un elediği yarışmacıyı 3 jüri isteyince Serra duygu dolu anlar yaşadı. Devamında yaşananlar ise...

Serra için ilk butona basan isim Murat Boz olurken; hemen akabinde Ebru Gündeş ve sonrasında Beyaz butona bastı. Serra bu esnada şok üstüne şok yaşarken Ebru Gündeş; Murat Boz'a dönerek "yok öyle tek başına" diyerek misilleme yaptı. Murat Boz butona basınca Serra oldukça sempatik bir yüz ifadesine girince Gündeş bunu esprili bir şekilde ele aldı. 

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19 Ara 2021 - 12:47 Ankara- Yaşam

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