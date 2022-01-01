- 01 Oca 2022 - 19:31

Ankara'da en ucuz UN hangi markette? Gimsa, Çağdaş, Şok, Migros ve A101'de UN Fiyatları 2022 Ne Kadar Oldu? Ankara'da En Ucuz UN Nereden Alınır?

Artan dolar kuru ile birlikte temel besin maddeleri tek tek zamlanmaya başladı. Özellikle akaryakıt ve Ayçiçek yağının durdurulamayan artışı, şimdilerde diğer gıda ürünlerine de yansımaya başladı. Sizde Un fiyatları ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Artan dolar kuru ile birlikte temel besin maddeleri tek tek zamlanmaya başladı. Özellikle akaryakıt ve ayçiçek yağının durdurulamayan artışı, şimdilerde diğer gıda ürünlerine de yansımaya başladı. Ekmek fiyatını doğrudan belirleyen un ise, son zamanlarda gösterdiği artış ile adeta zam şampiyonluğuna koşar hale geldi.

Öte yandan ekmeğin iki katı fiyatına çıkması üzerine vatandaşlar, unun ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. Peki, un fiyatları 2021 ne kadar? 1 kilo un fiyatı ne kadar? İşte en ucuz ve en kaliteli un fiyatları...

Fırıncıların giderini doğrudan etkileyen ve bu nedenle de en ufak zamda bile ekmek fiyatlarına yansıtılmak zorunda kalan un, şu an neredeyse iki katına çıktı. Vatandaşı bir hayli şaşırtan bu ani zamlanış, un fiyatlarının ne kadar olduğu merak ettirmeye başladı. Peki, un fiyatları 2022 ne kadar? 2022 yılında en çok artan ürünlerin başında gelen unun fiyatı adeta iki katına çıktı.

Peki, UN fiyatları Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ne kadar oldu?

2 Kg Gelenek Marka Un 21.45 TL

2 Kg Yeğenler Marka Un 15.90 TL

5 Kg Yeğenler Marka Un 37.90 TL

Zincir marketlerinin tamamı, bu hafta itibariyle UN fiyatlarını yeniden güncelledi. Peki,  A101'de UN ne kadar? 

2 Kg Piyale Marka Un 15.90 TL

Zincir marketlerinin tamamı, bu hafta itibariyle UN fiyatlarını yeniden güncelledi. Peki,  MİGROS'da UN ne kadar? 

1 Kg Migros Marka Un 9.50 TL

2 Kg Migros Marka Un 15.50 TL

2 Kg Sinangil Marka Un 17.50 TL

5 Kg Migros Marka Un 37.90 TL

5 Kg Sinangil Marka Un 45.90 TL

Zincir marketlerinin tamamı, bu hafta itibariyleUN fiyatlarını yeniden güncelledi. Peki,  ŞOK'da UN ne kadar? 

1 Kg Gelenek Marka Un 15.90 TL

2 Kg Gelenek Marka Un 21.45 TL

5 Kg Yeğenler Marka Un 37.90 TL

Zincir marketlerinin tamamı, bu hafta itibariyle UN fiyatlarını yeniden güncelledi. Peki,  ÇAĞDAŞ'da UNı ne kadar? 

2 Kg Katmer Marka Un 18.50 TL

2 Kg Sinangil Marka Un 34.90 TL

5 Kg Söke Marka Un 49.50 TL

Zincir marketlerinin tamamı, bu hafta itibariyleUN fiyatlarını yeniden güncelledi. Peki,  GİMSA'da UN ne kadar? 

2 Kg Katmer Marka Un 19.50 TL

4 Kg Katmer Marka Un 37.50 TL

5 Kg Yüksel Marka Un 42.50 TL

10 Kg Yüksel Marka Un 82.90 TL

Geçen yıl çuvalı 150 liradan satılan un geçtiğimiz aylarda 300 lirayı geçti. Konuyla ilgili konuşan İstanbul Fırıncılar Odası ise; “Biz piyasada bir araştırma yaptık bir fırsatçılığın olduğunu düşünüyoruz değirmenci su anda buğday alamıyor 2 liradan depolarını dolduran tüccarlar ve stokçular 4,5-5 liradan buğday satma peşinde eğer buğday fiyatlarını dizginleyemezsek ekmeğe zam gelmiş olacak” ifadelerini kullandı. Artışı bir türlü durmayan unun çuvalı şimdilerde ise, ortalama 500 liradan satılmaya başlandı.

Şimdilerde ekmek fiyatına fahiş bir şekilde yansımış olan un fiyatlarındaki zamlar, vatandaşın belini bükmeye başladı. Peki, 1 kilo un fiyatı ne kadar? 2021 yılı aralık ayı itibariyle 1 kilo un fiyatı markadan markaya değişmek ile birlikte 3,95 TL’den başlıyor. 18,11 TL’ye kadar çıkabilen un fiyatları, hızla artmaya devam edeceğe benziyor.

Un fiyatlarındaki fahiş artışları vatandaşları en ucuz ve en kaliteli un fiyatları konusunda merak ettirmeye başladı. Şu an için her markanın un fiyatı değişirken kaliteli markalar un fiyatlarının 1 kilosunu ortalama olarak 5 TL’nin üzerine çıkardı.

Peki, UN fiyatları Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ne kadar oldu?

2 Kg Gelenek Marka Un 21.45 TL

2 Kg Yeğenler Marka Un 15.90 TL

5 Kg Yeğenler Marka Un 37.90 TL

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01 Oca 2022 - 19:31 - Ekonomi

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