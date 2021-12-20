Hangi Burç Ölümle Burun Buruna Yaşar? İşte En Tehlikeli İşler İçinde Olan O Burç...

Her burcun insanı aynı masumluk ve sakinlik içerisinde yaşamını sürdüremiyor. Yönetici gezegenlerin etkisi altında hareket eden burçlar, bazı burcun insanlarının sürekli olarak tehlikeler içerisinde kalmasının oldukça olağan olduğunu kanıtlıyor. Hayatları boyunca adeta ölümle burun buruna yaşayan o burçlar, her zaman başını tehlikeye sokacak bir şeyler buluyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en tehlikeli işler içinde olan burçlarını görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç hep ölümle burun buruna yaşar? İşte en tehlikeli işler içinde olan o burç...



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