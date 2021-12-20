Hangi Burcun Ömrü Bereketlidir? İşte En Uzun Yaşayan O Burçlar...
Her burcun insanının yaşam süresi yönetildiği gezegen nedeniyle değişiklik gösterebiliyor. Elbette bunun kulağa çılgınca geldiğini biliyoruz, ancak burçlar kişilerin sağlık sorunlarına dair çok önemli ipuçları içeriyor. Sizde ömrü bereketli olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanının yaşam süresi yönetildiği gezegen nedeniyle değişiklik gösterebiliyor. Elbette bunun kulağa çılgınca geldiğini biliyoruz, ancak burçlar kişilerin sağlık sorunlarına dair çok önemli ipuçları içeriyor. Dolayısıyla sağlığın en önemli ayağı olan uzun ömürlülük de burçların etkisi altında şekilleniyor. Adeta ömrü bereketli olan insanların aynı burçtan çıkması ise, yapılan bir araştırma ile çoktan kanıtlanmış bulunuyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en uzun yaşayan o burçlarını görenler, hayrete düşmeden edemiyor! Peki, hangi burcun ömrü bereketlidir? İşte en uzun yaşayan o burçlar...
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20 Ara 2021 - 11:36 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.