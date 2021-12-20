Her burcun insanının yaşam süresi yönetildiği gezegen nedeniyle değişiklik gösterebiliyor. Elbette bunun kulağa çılgınca geldiğini biliyoruz, ancak burçlar kişilerin sağlık sorunlarına dair çok önemli ipuçları içeriyor. Dolayısıyla sağlığın en önemli ayağı olan uzun ömürlülük de burçların etkisi altında şekilleniyor. Adeta ömrü bereketli olan insanların aynı burçtan çıkması ise, yapılan bir araştırma ile çoktan kanıtlanmış bulunuyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en uzun yaşayan o burçlarını görenler, hayrete düşmeden edemiyor! Peki, hangi burcun ömrü bereketlidir? İşte en uzun yaşayan o burçlar...

Detaylar diğer sayfada!