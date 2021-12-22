- 22 Ara 2021 - 18:44 G: 22 Ara 2021 - 18:47

Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Hamile Olduğu Ortaya Çıktı! Feride Şimdi Hapı Yuttu, Seyircinin Nutku Tutuldu! “Akılsız Sedat!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan anne oluyor! Sedat büyük şoku yaşarken; Cana ile ihanetini ise tekrarladı. Kıyametin kopmasına ramak kalmışken; Nalan ise kararını verdi. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrimoğlu gibi birbirinden farklı isimler bulunuyordu. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümüne ait fragman ise kısa bir süre önce yayınlandı. Fragmanda ise Nalan’ın Sedat’la birlikte olduğu görülürken; Nalan sözleri ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Ara 2021 - 18:44 Ankara- Yaşam

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