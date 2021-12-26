En Pratik Düşünen Burç Hangisidir? İşte En Kurnaz O Burç?
Astroloji dünyasında araştırma konusu olan her burcun kendine has özellikleri vardır. Bazı burçlar çok eğlenceli ve komikken bazı burçlar ise yakınları demeden herkese kök söktürebilir. Sizde çok harman dişlemiş burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Astroloji dünyasında araştırma konusu olan her burcun kendine has özellikleri vardır. Bazı burçlar çok eğlenceli ve komikken bazı burçlar ise yakınları demeden herkese kök söktürebilir. Sosyal medyada yapılan araştırmalarda ne çok harman dişlemiş burç merak ediliyor. En kurnaz özelliklere sahip burçların başında hangi burç geliyor. İşte burçlara göre en dikkat çekici özellikler…
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26 Ara 2021 - 22:14 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.