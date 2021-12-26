En Pratik Düşünen Burç Hangisidir? İşte En Kurnaz O Burç?

Astroloji dünyasında araştırma konusu olan her burcun kendine has özellikleri vardır. Bazı burçlar çok eğlenceli ve komikken bazı burçlar ise yakınları demeden herkese kök söktürebilir. Sosyal medyada yapılan araştırmalarda ne çok harman dişlemiş burç merak ediliyor. En kurnaz özelliklere sahip burçların başında hangi burç geliyor. İşte burçlara göre en dikkat çekici özellikler…



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