Hangi Burç Çöplük Horozudur? İşte Kadın Düşkünü O Burç…
Kadınlara taparcasına bağlı olan ve kadından başkasını düşünemeyen burçlar yine sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi. İnternet üzerinden araştırma yapan ve astrolojiye ilgi duyan herkes kadın düşkünü burçları merak ediyor. Sizde çöplük horozu olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Kadınlara taparcasına bağlı olan ve kadından başkasını düşünemeyen burçlar yine sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi. İnternet üzerinden araştırma yapan ve astrolojiye ilgi duyan herkes kadın düşkünü burçları merak ediyor. Astrolojiye göre kadın tutkusundan başka bir şeyi gözü görmeyen burçların başında koç burcu erkeği geliyor…
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21 Ara 2021 - 18:59 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.