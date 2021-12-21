Hangi Burç Çöplük Horozudur? İşte Kadın Düşkünü O Burç…

Kadınlara taparcasına bağlı olan ve kadından başkasını düşünemeyen burçlar yine sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi. İnternet üzerinden araştırma yapan ve astrolojiye ilgi duyan herkes kadın düşkünü burçları merak ediyor. Astrolojiye göre kadın tutkusundan başka bir şeyi gözü görmeyen burçların başında koç burcu erkeği geliyor…



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