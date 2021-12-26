Camdaki Kız Dizisinde Ağızları Açık Bırakan, Şoka Sokan Transfer! Hande Erçel mi Geliyor? Neler Oluyor? Açıklama Geldi mi?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisine iddialara göre Hande Erçel geliyor! Seyirciye sinir krizi yaşatan bu transfer sonrasında birçok kişi dizinin acilen final yapmasını istediler. Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik’in pabucunu dama atacağı düşünülen Hande Erçel ağızları açık bıraktı.
FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin’le rol alan başarılı oyuncu, yakın zamanda ekranlara dönecekti. Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi usta oyuncuların yer aldığı Camdaki Kız dizisine Hande Erçel’in girecek olması ise seyirciyi delirtti. Birçok kişi Burcu Biricik’in karşısına bile geçemeyeceğini dile getirirken; böyle bir durum olmasıyla diziyi izlemeyi bırakacağını dile getirdi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.