Camdaki Kız Dizisinde Ağızları Açık Bırakan, Şoka Sokan Transfer! Hande Erçel mi Geliyor? Neler Oluyor? Açıklama Geldi mi?

FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin’le rol alan başarılı oyuncu, yakın zamanda ekranlara dönecekti. Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi usta oyuncuların yer aldığı Camdaki Kız dizisine Hande Erçel’in girecek olması ise seyirciyi delirtti. Birçok kişi Burcu Biricik’in karşısına bile geçemeyeceğini dile getirirken; böyle bir durum olmasıyla diziyi izlemeyi bırakacağını dile getirdi. Peki, neler oluyor?

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