Her burcun sevgilisine gösterdiği tutku eşit bir şekilde olmuyor. Bazı burcun insanları, sevgi ve aşk kavramlara çok büyük anlamlar yüklemeden, önüne bakabiliyorken; bazı burcun insanları, sevdiğine büyük bir tutku ile bağlılık gösteriyor. Sevdiği insanı asla bırakmayan ve aşkı da sevgiyi de büyük bir coşku ile yaşayan o burcun insanlarını görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç sevdiğine tutkuyla bağlıdır? İşte asla terk etmeyen o burç…



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