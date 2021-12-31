Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Estetik Harikası Çıktı! Eski Halini Görenler Duyanlar Şok Oldu, Tanıyamadı! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki…
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, estetik harikası çıktı! Eski halini görenler küçük dilini yuttu. Yaşadığı değişim gündeme bomba gibi düştü. Öyle bir değişim yaşamış ki ağızları resmen açık bıraktı. Peki, Hilal Altınbilek nasıl bir değişim yaşamış?
Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yıllardır Züleyha karakterine hayat veren başarılı oyuncu, güzelliğiyle de akılları başlardan almayı başarmıştı. Şimdi ise güzel oyuncu Hilal Altınbilek’in eski hali dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.