Derya Uluğ Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Sevgilisi Asil Gök İle Yaşları Dikkat Çekti
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle herkesi meraklandıran Derya Uluğ’un sağlık durumu ile ilgili güncel açıklama geldi. Bunun üzerine ünlü şarkıcıyı sıkı takibe alan müzikseverler, gördüklerine adeta inanamadı. Sizde Derya Uluğ ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle herkesi meraklandıran Derya Uluğ’un sağlık durumu ile ilgili güncel açıklama geldi. Bunun üzerine ünlü şarkıcıyı sıkı takibe alan müzikseverler, gördüklerine adeta inanamadı. Öte yandan Derya Uluğ’un yaşı herkesi şaşırtan detaylardan biri oldu! Peki, Derya Uluğ kaç yaşında? Derya Uluğ kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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23 Ara 2021 - 03:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.