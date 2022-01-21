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21 Oca 2022 - 22:05

Derya Uluğ'un Yaşı Mrak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Sevgilisi Asil Gök İle Yaşları Dikkat Çekti

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle herkesi meraklandıran Derya Uluğ’un sağlık durumu ile ilgili güncel açıklama geldi. Bunun üzerine ünlü şarkıcıyı sıkı takibe alan müzikseverler, gördüklerine adeta inanamadı. Sizde Derya Uluğ ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...