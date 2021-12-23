TURKOVAC Kim Üretiyor? TURKOVAC Aşısı Hangi Hastanelerde Var, Randevu Nasıl Alınır?
Bir süredir koronavirüs ile mücadelede önemli bir aşama kat etmesi beklenen TURKOVAC için, acil kullanım onayı çıktı. Önümüzdeki günlerde Sinovac ve Biontech aşılarının yanı sıra TURKOVAC aşısını da aşı seçenekleri arasına alacak olan Sağlık Bakanlığı ve Turkovac Aşısı ile ilgili detaylar haberimizde...
Bir süredir koronavirüs ile mücadelede önemli bir aşama kat etmesi beklenen TURKOVAC için, acil kullanım onayı çıktı. Önümüzdeki günlerde Sinovac ve Biontech aşılarının yanı sıra TURKOVAC aşısını da aşı seçenekleri arasına alacak olan Sağlık Bakanlığı, konu ile ilgili ilk açıklamayı da gerçekleştirdi. Koronavirüs ile mücadelede önemli bir dönemeç olacak TURKOVAC aşısının randevusunun nasıl alınacağı da bu açıklamanın ardından ortaya çıktı. Peki, TURKOVAC kim üretiyor? TURKOVAC aşısı hangi hastanelerde var, randevu nasıl alınır? işte, detaylar…
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23 Ara 2021 - 03:24 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.