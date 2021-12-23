- 23 Ara 2021 - 03:24 G: 23 Ara 2021 - 03:27

TURKOVAC Kim Üretiyor? TURKOVAC Aşısı Hangi Hastanelerde Var, Randevu Nasıl Alınır?

Bir süredir koronavirüs ile mücadelede önemli bir aşama kat etmesi beklenen TURKOVAC için, acil kullanım onayı çıktı. Önümüzdeki günlerde Sinovac ve Biontech aşılarının yanı sıra TURKOVAC aşısını da aşı seçenekleri arasına alacak olan Sağlık Bakanlığı ve Turkovac Aşısı ile ilgili detaylar haberimizde...

Bir süredir koronavirüs ile mücadelede önemli bir aşama kat etmesi beklenen TURKOVAC için, acil kullanım onayı çıktı. Önümüzdeki günlerde Sinovac ve Biontech aşılarının yanı sıra TURKOVAC aşısını da aşı seçenekleri arasına alacak olan Sağlık Bakanlığı, konu ile ilgili ilk açıklamayı da gerçekleştirdi. Koronavirüs ile mücadelede önemli bir dönemeç olacak TURKOVAC aşısının randevusunun nasıl alınacağı da bu açıklamanın ardından ortaya çıktı. Peki, TURKOVAC kim üretiyor? TURKOVAC aşısı hangi hastanelerde var, randevu nasıl alınır? işte, detaylar…


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23 Ara 2021 - 03:24 - Sağlık

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