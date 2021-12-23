Her burcun düşkün olduğu ebeveyn yönetildiği gezegene ve bulunduğu eve göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı burçlar bağları sevmediği için ailesine mesafeli davranırken; bazı burçlar inanılmaz derecede babacı; bazı burçlar ise, inanılmaz derecede anneci olabiliyor. Her konuda annesinin tarafını tutan o burcun insanları ise, adeta anne anne diye ağlıyor. Öte yandan Zodyak kuşağının anneye en düşkün burçlarını görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç anne anne diye ağlar? İşte anneye en düşkün o burç…



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