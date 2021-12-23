- 23 Ara 2021 - 14:51 G: 23 Ara 2021 - 14:55

Hangi Burç Anne Anne Diye Ağlar? İşte Anneye En Düşkün O Burç…

Her burcun düşkün olduğu ebeveyn yönetildiği gezegene ve bulunduğu eve göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı burçlar bağları sevmediği için ailesine mesafeli davranırken; bazı burçlar inanılmaz derecede babacı; bazı burçlar ise, inanılmaz derecede anneci olabiliyor. Sizde anne anne diye ağlayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Her burcun düşkün olduğu ebeveyn yönetildiği gezegene ve bulunduğu eve göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı burçlar bağları sevmediği için ailesine mesafeli davranırken; bazı burçlar inanılmaz derecede babacı; bazı burçlar ise, inanılmaz derecede anneci olabiliyor. Her konuda annesinin tarafını tutan o burcun insanları ise, adeta anne anne diye ağlıyor. Öte yandan Zodyak kuşağının anneye en düşkün burçlarını görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç anne anne diye ağlar? İşte anneye en düşkün o burç…


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23 Ara 2021 - 14:51 - Burç Haberleri

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