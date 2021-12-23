Hangi Burç Diş Fırçalamayı Sevmez? İşte Dişleri Altın Sarısı Olan O Burçlar…
Bir burcun kişilere diş fırçalama alışkanlığı verip, vermediğini söylemek kuşkusuz abartılı olabiliyor. Ancak burçların karakteristik özellikleri, kişilerin tembel olup, olmayacağını belirleyebiliyor. Bu nedenle tembel olan burçların genellikle diş fırçalamadan günü geçirdiğini tahmin etmek ise, çok da zor olmuyor. Sizde diş fırçalamayı sevmeyen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bir burcun kişilere diş fırçalama alışkanlığı verip, vermediğini söylemek kuşkusuz abartılı olabiliyor. Ancak burçların karakteristik özellikleri, kişilerin tembel olup, olmayacağını belirleyebiliyor. Bu nedenle tembel olan burçların genellikle diş fırçalamadan günü geçirdiğini tahmin etmek ise, çok da zor olmuyor. Öte yandan Zodyak kuşağının diş fırçalamayı sevmeyen ve bu nedene de dişleri altın sarısı olan o burçlarını görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç diş fırçalamayı sevmez? İşte dişleri altın sarısı olan o burçlar…
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23 Ara 2021 - 14:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.