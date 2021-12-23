Bir burcun kişilere diş fırçalama alışkanlığı verip, vermediğini söylemek kuşkusuz abartılı olabiliyor. Ancak burçların karakteristik özellikleri, kişilerin tembel olup, olmayacağını belirleyebiliyor. Bu nedenle tembel olan burçların genellikle diş fırçalamadan günü geçirdiğini tahmin etmek ise, çok da zor olmuyor. Öte yandan Zodyak kuşağının diş fırçalamayı sevmeyen ve bu nedene de dişleri altın sarısı olan o burçlarını görenler ise, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç diş fırçalamayı sevmez? İşte dişleri altın sarısı olan o burçlar…



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