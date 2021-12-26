- 26 Ara 2021 - 11:29

Esra Erol Kırmızılar İçinde Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki, O Şehri Salladı, Yaktı! Sosyal Medyada Büyük Olay Var... Kardeşinden Olay Yorum!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da programının sunuculuğunu üstlenene Esra Erol, kırmızılar içerisinde öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler mest oldu. Kardeşinden ise şok yorum geldi. Instagram’ı güzelliğiyle çökerten başarılı isim sevenlerini delirtti. İşte Esra Erol’dan gelen şok paylaşım…

Programında ele aldığı konularla gündemden düşmek nedir bilmeyen Esra Erol dengeleri değiştirdi. Yıllar önce evlenme programı sunarak ekranlarda tanınmaya başlayan Esra Erol, daha sonra RTÜK’ün kararıyla ekranlardaki hayatına son vermişti. Format değiştirerek sevenlerinin karşısına çıkmaya başlayan Esra Erol, samimi ve sempatik tavırlarından dolayı o kadar çok beğenildi ki, birçok kişi tarafından “Evimizin Kızı” olarak anılmaya başlandı. Kısa bir süre önce kırmızlar içerisinde paylaşım yapan Esra Erol’a övgü dolu yorumları ise arka arkaya aldı. Cesur pozlarıyla bilinen kardeşi Eda Erol ise yorumlarda bulunarak; milyonları şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

26 Ara 2021 - 11:29 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Sadakatsiz'in Asya'sı Tir Tir Titretti! Görülmemiş Pozlar... "Yok Artık" Üzerindekiler Dudakları Uçuklattı! Instagram Sallanıyor! Tam Tamına… mask
Sadakatsiz'in Asya'sı Tir Tir Titretti! Görülmemiş Pozlar... "Yok Artık" Üzerindekiler Dudakları Uçuklattı! Instagram Sallanıyor! Tam Tamına…
Hadise Sanal Linç Yiyor, Kariyeri Bitiyor mu? Instagram, Twitter Karıştı! Tartışma Değil, Resmen Kavga! “Iyy, Midem Bulandı” Neler Oluyor? mask
Hadise Sanal Linç Yiyor, Kariyeri Bitiyor mu? Instagram, Twitter Karıştı! Tartışma Değil, Resmen Kavga! “Iyy, Midem Bulandı” Neler Oluyor?
Esra Erol'da Yaşananlar Ülkeyi Yasa Boğdu! Esra Erol İlk Kez Böyle Görülüyor... Resmen Hüngür Hüngür Ağladı! Kendini Kaybetti... 33 Yıl! mask
Esra Erol'da Yaşananlar Ülkeyi Yasa Boğdu! Esra Erol İlk Kez Böyle Görülüyor... Resmen Hüngür Hüngür Ağladı! Kendini Kaybetti... 33 Yıl!
Demet Özdemir Herkesi Öyle Şoka Soktu ki! Oğuzhan Koç Artık Dayanamayacak... Fizik Şov Yaptı, Paylaşımı Dünya'ya Yayıldı! mask
Demet Özdemir Herkesi Öyle Şoka Soktu ki! Oğuzhan Koç Artık Dayanamayacak... Fizik Şov Yaptı, Paylaşımı Dünya'ya Yayıldı!
Camdaki Kız Dizisine Hande Erçel Değil, Hadise Geliyor! Her Şey Ortaya Çıktı, Yapımcı Şok Kararını Verdi! “Hadi Be” ... mask
Camdaki Kız Dizisine Hande Erçel Değil, Hadise Geliyor! Her Şey Ortaya Çıktı, Yapımcı Şok Kararını Verdi! “Hadi Be” ...
Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Kıyafetlerini Çıkarttı, Kaldırıp Bir Kenara Attı! Böyle Bir Poz Yok... Havuz İçerisinde Sırılsıklam Vücuduyla Nefesleri Kesti! mask
Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Kıyafetlerini Çıkarttı, Kaldırıp Bir Kenara Attı! Böyle Bir Poz Yok... Havuz İçerisinde Sırılsıklam Vücuduyla Nefesleri Kesti!
2022 Yılında Parayı Bulup, Zengin Olacak Burçlar Hangisidir? mask
2022 Yılında Parayı Bulup, Zengin Olacak Burçlar Hangisidir?
İzzet Altınmeşe Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Vefat Eden Oğlu Ali Murat Altunmeşe İle Yaşları Dikkat Çekti mask
İzzet Altınmeşe Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Vefat Eden Oğlu Ali Murat Altunmeşe İle Yaşları Dikkat Çekti
Mustafa Keser Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Bülent Ersoy İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Mustafa Keser Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Bülent Ersoy İle Yaşları Dikkat Çekti
Rüzgar Erkoçlar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Kardeşi Gül Erkoçlar İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Rüzgar Erkoçlar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Kardeşi Gül Erkoçlar İle Yaşları Dikkat Çekti
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Batuhan Karacakaya'nın Hayatıyla İlgili İnanılmaz Gerçek! Görünce Şok Olacaksınız... Herkes En Az 30 Diyordu! Meğer Alakası Yokmuş! Batuhan Karacakaya Kimdir? mask
Survivor Batuhan Karacakaya'nın Hayatıyla İlgili İnanılmaz Gerçek! Görünce Şok Olacaksınız... Herkes En Az 30 Diyordu! Meğer Alakası Yokmuş! Batuhan Karacakaya Kimdir?
Sadakatsiz'in Asya'sı Tir Tir Titretti! Görülmemiş Pozlar... "Yok Artık" Üzerindekiler Dudakları Uçuklattı! Instagram Sallanıyor! Tam Tamına… mask
Sadakatsiz'in Asya'sı Tir Tir Titretti! Görülmemiş Pozlar... "Yok Artık" Üzerindekiler Dudakları Uçuklattı! Instagram Sallanıyor! Tam Tamına…
Masterchef Hasan'ın Sevgilisi Ortalığı Darmaduman Etti! Büyük Fizik Şov... Vücuduna Yapışan Deri Kıyafetiyle O Şehri Yaktı! “Yenge Ne Yapıyorsun Yenge?” mask
Masterchef Hasan'ın Sevgilisi Ortalığı Darmaduman Etti! Büyük Fizik Şov... Vücuduna Yapışan Deri Kıyafetiyle O Şehri Yaktı! “Yenge Ne Yapıyorsun Yenge?”
Hadise Sanal Linç Yiyor, Kariyeri Bitiyor mu? Instagram, Twitter Karıştı! Tartışma Değil, Resmen Kavga! “Iyy, Midem Bulandı” Neler Oluyor? mask
Hadise Sanal Linç Yiyor, Kariyeri Bitiyor mu? Instagram, Twitter Karıştı! Tartışma Değil, Resmen Kavga! “Iyy, Midem Bulandı” Neler Oluyor?
Esra Erol'da Yaşananlar Ülkeyi Yasa Boğdu! Esra Erol İlk Kez Böyle Görülüyor... Resmen Hüngür Hüngür Ağladı! Kendini Kaybetti... 33 Yıl! mask
Esra Erol'da Yaşananlar Ülkeyi Yasa Boğdu! Esra Erol İlk Kez Böyle Görülüyor... Resmen Hüngür Hüngür Ağladı! Kendini Kaybetti... 33 Yıl!
Demet Özdemir Herkesi Öyle Şoka Soktu ki! Oğuzhan Koç Artık Dayanamayacak... Fizik Şov Yaptı, Paylaşımı Dünya'ya Yayıldı! mask
Demet Özdemir Herkesi Öyle Şoka Soktu ki! Oğuzhan Koç Artık Dayanamayacak... Fizik Şov Yaptı, Paylaşımı Dünya'ya Yayıldı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status