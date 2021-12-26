Esra Erol Kırmızılar İçinde Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki, O Şehri Salladı, Yaktı! Sosyal Medyada Büyük Olay Var... Kardeşinden Olay Yorum!
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da programının sunuculuğunu üstlenene Esra Erol, kırmızılar içerisinde öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler mest oldu. Kardeşinden ise şok yorum geldi. Instagram’ı güzelliğiyle çökerten başarılı isim sevenlerini delirtti. İşte Esra Erol’dan gelen şok paylaşım…
Programında ele aldığı konularla gündemden düşmek nedir bilmeyen Esra Erol dengeleri değiştirdi. Yıllar önce evlenme programı sunarak ekranlarda tanınmaya başlayan Esra Erol, daha sonra RTÜK’ün kararıyla ekranlardaki hayatına son vermişti. Format değiştirerek sevenlerinin karşısına çıkmaya başlayan Esra Erol, samimi ve sempatik tavırlarından dolayı o kadar çok beğenildi ki, birçok kişi tarafından “Evimizin Kızı” olarak anılmaya başlandı. Kısa bir süre önce kırmızlar içerisinde paylaşım yapan Esra Erol’a övgü dolu yorumları ise arka arkaya aldı. Cesur pozlarıyla bilinen kardeşi Eda Erol ise yorumlarda bulunarak; milyonları şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.