Sadakatsiz'in Asya'sı Tir Tir Titretti! Görülmemiş Pozlar... "Yok Artık" Üzerindekiler Dudakları Uçuklattı! Instagram Sallanıyor! Tam Tamına…

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde seyirci ekran başına kilitlemeyi başaran Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren ve karakterinin duruşuyla çok sevilen Cansu Dere’den kar pozu geldi. Kış aylarının tadını çıkaran güzel oyuncunun üzerindeki kıyafetin fiyatı ise dudakların uçuklamasına neden oldu. İşte Cansu Dere’den gelen o paylaşım…

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