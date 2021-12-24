ASKİ Ankara Su Kesintileri: 24 Aralık 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 24 Aralık 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın sularını sağlayan ASKİ, bir süredir şehrin çeşitli bölgelerinde su altyapısı çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar esnasında ortaya su kesintileri çıkarıp çıkarmayacağını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt arıyor. Peki, ASKİ 24 Aralık Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 24 Aralık Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



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