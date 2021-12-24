- 24 Ara 2021 - 10:15 G: 24 Ara 2021 - 10:22

Masterchef Yarışmasında Görülmemiş Olay! 83 Milyona Rezil Oldu, Yemeğinin Tadına Bile Bakılmadı! Şefler Yerden Yere Vurdu! “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef tarihinde görülmemiş bir olay yaşandı. Bunun üzerine birçok kişi “83 milyona rezil oldu” yorumlarında bulundular. Yemeğinin tadına bile bakmayan şefler, sözleriyle o ismi resmen yerden yere vurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise şefler yarışmacılardan deniz ürünlerinden oluşan bir tabak çıkartmalarını istemişlerdi. Kırmızı takım ve Mavi takım kıyasıya bir mücadele yaşarken; bir skandal hata ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Ara 2021 - 10:15 Ankara- Yaşam

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Masterchef Yarışmasında Görülmemiş Olay! 83 Milyona Rezil Oldu, Yemeğinin Tadına Bile Bakılmadı! Şefler Yerden Yere Vurdu! “Yok Artık” mask
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