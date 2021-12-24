Masterchef Yarışmasında Görülmemiş Olay! 83 Milyona Rezil Oldu, Yemeğinin Tadına Bile Bakılmadı! Şefler Yerden Yere Vurdu! “Yok Artık”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde ise şefler yarışmacılardan deniz ürünlerinden oluşan bir tabak çıkartmalarını istemişlerdi. Kırmızı takım ve Mavi takım kıyasıya bir mücadele yaşarken; bir skandal hata ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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