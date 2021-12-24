İddialı bir yayın akışı ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan televizyon kanalları, en iddialı yapımlarını cuma gününe saklıyor. Bu cuma en sevilen dizileri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan televizyon kanalları, alternatif yapımlar ile de seyirciler ile buluşturmaya hazırlanıyor. Öte yandan televizyon kanallarında ne olduğunu merak eden televizyon izleyicileri ile gözünü kulağını kanalların yayın akışına çevirmiş bulunuyor. Peki, bugün cuma akşam hangi diziler var? 24 Aralık 2021 Cuma TV yayın akışında ne var? İşte, 24 Aralık 2021 Cuma ATV, FOX TV, Kanal D, Show TV, TRT1, Star TV yayın akışı…

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