Dünyanın en özel duygularından biri olan aşk, herkes için gerekli bir duygu olmuyor. Bazı insanlar sadece aşık olmak isterken, bazı insanlar aşksız da yaşamını tam bir şekilde sürdürebiliyor. Elbette, ilişkilerde insanların tavırlarını büyük oranda belirleyen burçların bu konuda da söyleyecek bir sözü bulunuyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları aşka en uzak olan insanlar olarak yaşamını sürdürüyor. Öte yandan Zodyak kuşağının aşksız da yaşayabilen o burçlarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç aşka en uzaktır? İşte aşksız da yaşayabilen o burç…



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