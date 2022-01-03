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03 Oca 2022 - 20:08

Üç Kuruş Dizisinde Nefesler Kesildi... Görenler Şok Oldu! "Öldü" Deniyordu Ama Son Hali Zırıl Zırıl Ağlattı! "Yok Artık"

SHOW TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş’ta Kartal’ı yakıp yıkan bir gelişme resmen yaşandı. Cinayetlerin çözülmesinin hemen ardından Çıngıraklı Mahallesini hüngür hüngür ağlatan bir gelişe yaşandı ve Leyla biçare halde gözüktü! Seyirciyi delirten bu olaydan sonra Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü merakla beklenmeye başlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…