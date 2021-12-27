Yeni yıl yavaş yavaş yaklaşırken, 2022 yılında burçları nelerin beklediği de kesinleşmeye başladı. Güzel bir yıl geçirecek olan bazı burçlar, şansı işte bulurken, bazı burçlar şansı aşkta buldu. Yeni yılda aşkı bulacak olan ve istedikleri gibi bir ilişki yaşayacak olan o burçlar ise, astroloji ile ilgilenen kişilere burçların aşk hayatını merak ettirmeye başladı. Öte yandan o burçların aşkta elde edecekleri şansı duyanlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Peki, 2022’de burçların aşk hayatı nasıl olacak? İşte yeni yılda aşkı bulacak burçlar…



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