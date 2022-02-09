- 09 Şub 2022 - 11:50 G: 09 Şub 2022 - 11:52

Üç Kuruş'un Oktay'ı Civan Canova Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Babası Kartal Tibet İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… Meğer

Bir dönemin efsane isimlerinden biri olan Kartal Tibet, şimdilerde yeniden mesleğine geri dönmeye karar verdi. Bu müjde ile hayranlarını bir hayli sevindiren Kartal Tibet, Yeşilçam hayranlarının yakın markajına girmeyi başardı. Sizde Kartal Tibet ve oğlu Civan Canova ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Bir dönemin efsane isimlerinden biri olan Kartal Tibet, şimdilerde yeniden mesleğine geri dönmeye karar verdi. Bu müjde ile hayranlarını bir hayli sevindiren Kartal Tibet, Yeşilçam hayranlarının yakın markajına girmeyi başardı. Bu esnada Kartal Tibet’in yaşına şaşıran Yeşilçam tutkunları, gördüklerine inanamadı! Peki, Kartal Tibet kaç yaşında? Kartal Tibet kimdir, aslen nerelidir? Kartal Tibet şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!

09 Şub 2022 - 11:50 - Magazin

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