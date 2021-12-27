Toplumun en prestijli mesleklerinden biri olan belediye başkanlığı siyaset yapan tüm gençlerin hedefledikleri meslek gruplarından biri oluyor. Yola siyasi olarak çıkan, seçildikten sonra ise, kamusal bir görevi icra etmeye başlayan belediye başkanları aldıkları maaş ile de gençleri cezbeden mesleklerden birini yürütmeyi başarıyor. Öte yandan belediye başkanları belli bir yıl sonra yeniden seçilme ya da seçilmeme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Peki, belediye başkanı maaşı 2022 ne kadar? belediye başkanı kaç yılda bir seçilir? İşte, detaylar…



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