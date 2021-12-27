Belediye Başkanı Maaşı 2022 Ne Kadar? Belediye Başkanı Kaç Yılda Bir Seçilir
Toplumun en prestijli mesleklerinden biri olan belediye başkanlığı siyaset yapan tüm gençlerin hedefledikleri meslek gruplarından biri oluyor. Yola siyasi olarak çıkan, seçildikten sonra ise, kamusal bir görevi icra etmeye başlayan belediye başkanlarının maaşlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Toplumun en prestijli mesleklerinden biri olan belediye başkanlığı siyaset yapan tüm gençlerin hedefledikleri meslek gruplarından biri oluyor. Yola siyasi olarak çıkan, seçildikten sonra ise, kamusal bir görevi icra etmeye başlayan belediye başkanları aldıkları maaş ile de gençleri cezbeden mesleklerden birini yürütmeyi başarıyor. Öte yandan belediye başkanları belli bir yıl sonra yeniden seçilme ya da seçilmeme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Peki, belediye başkanı maaşı 2022 ne kadar? belediye başkanı kaç yılda bir seçilir? İşte, detaylar…
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27 Ara 2021 - 18:08 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.