Anasayfa/

Foto Galeri/

28 Ara 2021 - 22:39

Bim Market Fiyatları İndirdi, Dolar Molar Dinlemedi! Ayçiçek Yağı, Un Şeker ve Peynire… Her Şey Yok Pahasına Satılıyor! Resmen Bedava…

2021 yılının Aralık ayıyla birlikte döviz kuru hızla yükselmeye başlamıştı. Dışardan alınan ürünler; değil iki kat bir anda 5 kat artınca, vatandaş neye uğradığını şaşırmıştı. Maaşlara gelen zamlarla birlikte sıvıyağdan peynire; tuvalet kağıdından yoğurta kadar birçok ürün bir anda alınmayacak kadar artmıştı. BİM Marker ise dolar molar dinlemedi ve vatandaşın yanında olduğunu göstererek; fiyatları resmen dibe çekti. Sıvıyağdan peynire birçok evin birincil ihtiyacını yok pahasına satmaya başladı!