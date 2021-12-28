- 28 Ara 2021 - 22:39

Bim Market Fiyatları İndirdi, Dolar Molar Dinlemedi! Ayçiçek Yağı, Un Şeker ve Peynire… Her Şey Yok Pahasına Satılıyor! Resmen Bedava…

2021 yılının Aralık ayıyla birlikte döviz kuru hızla yükselmeye başlamıştı. Dışardan alınan ürünler; değil iki kat bir anda 5 kat artınca, vatandaş neye uğradığını şaşırmıştı. Maaşlara gelen zamlarla birlikte sıvıyağdan peynire; tuvalet kağıdından yoğurta kadar birçok ürün bir anda alınmayacak kadar artmıştı. BİM Marker ise dolar molar dinlemedi ve vatandaşın yanında olduğunu göstererek; fiyatları resmen dibe çekti. Sıvıyağdan peynire birçok evin birincil ihtiyacını yok pahasına satmaya başladı!

Her geçen gün artan fiyatlara karşın çizgisini bozmayan BİM market, ceplerde rahatlığa neden oldu. Hem indirimli ürünlere hem de bugüne özel indirimli ürünlere yer veren BİM market, nefesleri kesen indirimi her yerden duyurdu! İşte BİM’den alırsanız; çok kazanacağınız o ürünler…

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28 Ara 2021 - 22:39 Ankara- Yaşam

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Trendyol Resmen Çıldırdı! Dolar Molar Dinlemiyor... BİM, A101, ŞOK Donakaldı! Ayçiçek Yağ 30 TL, Salça 10 TL, Kıyafet 10 TL... Dolar Düşmanı! Akılalmaz İndirim Başladı! Son 3 Gün...
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Şok Market Resmen Büyük Atak Yaptı! İndirim Değil, Para Dağıtıyor! Şok Resmen Bedavaya Satış Yapacak’ İşte O Büyük Gün…
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Bim Market Fiyatları İndirdi, Dolar Molar Dinlemedi! Ayçiçek Yağı, Un Şeker ve Peynire… Her Şey Yok Pahasına Satılıyor! Resmen Bedava… mask
Bim Market Fiyatları İndirdi, Dolar Molar Dinlemedi! Ayçiçek Yağı, Un Şeker ve Peynire… Her Şey Yok Pahasına Satılıyor! Resmen Bedava…
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