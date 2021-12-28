Bim Market Fiyatları İndirdi, Dolar Molar Dinlemedi! Ayçiçek Yağı, Un Şeker ve Peynire… Her Şey Yok Pahasına Satılıyor! Resmen Bedava…
2021 yılının Aralık ayıyla birlikte döviz kuru hızla yükselmeye başlamıştı. Dışardan alınan ürünler; değil iki kat bir anda 5 kat artınca, vatandaş neye uğradığını şaşırmıştı. Maaşlara gelen zamlarla birlikte sıvıyağdan peynire; tuvalet kağıdından yoğurta kadar birçok ürün bir anda alınmayacak kadar artmıştı. BİM Marker ise dolar molar dinlemedi ve vatandaşın yanında olduğunu göstererek; fiyatları resmen dibe çekti. Sıvıyağdan peynire birçok evin birincil ihtiyacını yok pahasına satmaya başladı!
Her geçen gün artan fiyatlara karşın çizgisini bozmayan BİM market, ceplerde rahatlığa neden oldu. Hem indirimli ürünlere hem de bugüne özel indirimli ürünlere yer veren BİM market, nefesleri kesen indirimi her yerden duyurdu! İşte BİM’den alırsanız; çok kazanacağınız o ürünler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.