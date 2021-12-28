- 28 Ara 2021 - 20:52

2022 Yılının En Şanssız ve Bahtsız Burçları Hangisidir? İşte Yeni Yılın Uğursuz O Burçları…

Yeni yıla sayılı günler kala, yeni dönemde önemli kararlar alacak olan kişiler, burçlarının neleri beklediğini bir hayli merak ediyor. 2022 yılı giderek yaklaşırken burçları nelerin beklediği de yavaş yavaş netleşiyor. Sizde 2022 yılının en şanssız burçlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Yeni yıla sayılı günler kala, yeni dönemde önemli kararlar alacak olan kişiler, burçlarının neleri beklediğini bir hayli merak ediyor. 2022 yılı giderek yaklaşırken burçları nelerin beklediği de yavaş yavaş netleşiyor. Şanslı olacak burçlar herkes tarafından bilinirken, şanssız olacak burçları kimselerin bilmediği gerçeği ise, önemli karar alacak olan astroloji tutkunlarını bir hayli endişelendiriyor. Öte yandan yeni yılda en şanssız olacak ve yeni yılda dikkatli olması gereken o burçları, görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, 2022 yılının en şanssız burçları hangisidir? İşte yeni yılında dikkatli olması gereken o burç…


Detaylar diğer sayfada!

28 Ara 2021 - 20:52 - Burç Haberleri

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi’de Yağ Fiyatları Ne Kadar? Tarım Kredi Market Ucuz Mu? İşte Tarım Kredi Birlik 5 LT Ayçiçek Yağı, Un Ve Şeker Fiyatları mask
Tarım Kredi’de Yağ Fiyatları Ne Kadar? Tarım Kredi Market Ucuz Mu? İşte Tarım Kredi Birlik 5 LT Ayçiçek Yağı, Un Ve Şeker Fiyatları
Veteriner Hekim Maaşları Ne Kadar 2022? Bir Veteriner Kliniği Ne Kadar Kazanır? mask
Veteriner Hekim Maaşları Ne Kadar 2022? Bir Veteriner Kliniği Ne Kadar Kazanır?
Ebe Maaşları Ne Kadar 2022? Ebe Kaç TL Maaş Alıyor? Ebe Nasıl Olunur, Kaç Yıl Okur? mask
Ebe Maaşları Ne Kadar 2022? Ebe Kaç TL Maaş Alıyor? Ebe Nasıl Olunur, Kaç Yıl Okur?
Cerrah Maaşı Ne Kadar 2022? Genel Cerrah Ne Kadar Kazanıyor? Beyin Cerrahları Kaç TL Maaş Alıyor? mask
Cerrah Maaşı Ne Kadar 2022? Genel Cerrah Ne Kadar Kazanıyor? Beyin Cerrahları Kaç TL Maaş Alıyor?
Belediye Meclis Üyesi Maaşı 2022 Ne Kadar? Belediye Meclis Üyeleri Maaş Alıyor Mu? mask
Belediye Meclis Üyesi Maaşı 2022 Ne Kadar? Belediye Meclis Üyeleri Maaş Alıyor Mu?
Scooter Kaldırımda Kullanılır Mı? Ankara’da Yaş Sınırı ve Hız Sınırı Kaç? Elektrikli Scooter Cezası 2022 Nelerdir? mask
Scooter Kaldırımda Kullanılır Mı? Ankara’da Yaş Sınırı ve Hız Sınırı Kaç? Elektrikli Scooter Cezası 2022 Nelerdir?
Eczacı Kalfası Maaşı Ne Kadar 2022? Eczane Çalışanları Ne Kadar Maaş Alır? Eczacı Kalfası Ne İş Yapar? mask
Eczacı Kalfası Maaşı Ne Kadar 2022? Eczane Çalışanları Ne Kadar Maaş Alır? Eczacı Kalfası Ne İş Yapar?
Elektrik Mühendisi Maaşı 2022! Elektrik Mühendisi Mezunu Ne Kadar Maaş Alır? mask
Elektrik Mühendisi Maaşı 2022! Elektrik Mühendisi Mezunu Ne Kadar Maaş Alır?
Emekliye Yılbaşı İkramiyesi Var Mı? Emekliye 1100 TL 2022 Yılbaşı İkramiyesi Verilecek Mi, Ne Zaman Ödenecek? mask
Emekliye Yılbaşı İkramiyesi Var Mı? Emekliye 1100 TL 2022 Yılbaşı İkramiyesi Verilecek Mi, Ne Zaman Ödenecek?
Çevre Mühendisi Maaşları Ne Kadar 2022? Çevre Mühendisi Ne Kadar Maaş Alır 2022? Çevre Mühendisi Kaç Yıl Okur? mask
Çevre Mühendisi Maaşları Ne Kadar 2022? Çevre Mühendisi Ne Kadar Maaş Alır 2022? Çevre Mühendisi Kaç Yıl Okur?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
28 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
28 Aralık 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Tarım Kredi’de Yağ Fiyatları Ne Kadar? Tarım Kredi Market Ucuz Mu? İşte Tarım Kredi Birlik 5 LT Ayçiçek Yağı, Un Ve Şeker Fiyatları mask
Tarım Kredi’de Yağ Fiyatları Ne Kadar? Tarım Kredi Market Ucuz Mu? İşte Tarım Kredi Birlik 5 LT Ayçiçek Yağı, Un Ve Şeker Fiyatları
Veteriner Hekim Maaşları Ne Kadar 2022? Bir Veteriner Kliniği Ne Kadar Kazanır? mask
Veteriner Hekim Maaşları Ne Kadar 2022? Bir Veteriner Kliniği Ne Kadar Kazanır?
Cerrah Maaşı Ne Kadar 2022? Genel Cerrah Ne Kadar Kazanıyor? Beyin Cerrahları Kaç TL Maaş Alıyor? mask
Cerrah Maaşı Ne Kadar 2022? Genel Cerrah Ne Kadar Kazanıyor? Beyin Cerrahları Kaç TL Maaş Alıyor?
Ebe Maaşları Ne Kadar 2022? Ebe Kaç TL Maaş Alıyor? Ebe Nasıl Olunur, Kaç Yıl Okur? mask
Ebe Maaşları Ne Kadar 2022? Ebe Kaç TL Maaş Alıyor? Ebe Nasıl Olunur, Kaç Yıl Okur?
Belediye Meclis Üyesi Maaşı 2022 Ne Kadar? Belediye Meclis Üyeleri Maaş Alıyor Mu? mask
Belediye Meclis Üyesi Maaşı 2022 Ne Kadar? Belediye Meclis Üyeleri Maaş Alıyor Mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status