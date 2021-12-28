2022 Yılının En Şanssız ve Bahtsız Burçları Hangisidir? İşte Yeni Yılın Uğursuz O Burçları…
Yeni yıla sayılı günler kala, yeni dönemde önemli kararlar alacak olan kişiler, burçlarının neleri beklediğini bir hayli merak ediyor. 2022 yılı giderek yaklaşırken burçları nelerin beklediği de yavaş yavaş netleşiyor. Sizde 2022 yılının en şanssız burçlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Yeni yıla sayılı günler kala, yeni dönemde önemli kararlar alacak olan kişiler, burçlarının neleri beklediğini bir hayli merak ediyor. 2022 yılı giderek yaklaşırken burçları nelerin beklediği de yavaş yavaş netleşiyor. Şanslı olacak burçlar herkes tarafından bilinirken, şanssız olacak burçları kimselerin bilmediği gerçeği ise, önemli karar alacak olan astroloji tutkunlarını bir hayli endişelendiriyor. Öte yandan yeni yılda en şanssız olacak ve yeni yılda dikkatli olması gereken o burçları, görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, 2022 yılının en şanssız burçları hangisidir? İşte yeni yılında dikkatli olması gereken o burç…
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28 Ara 2021 - 20:52 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.