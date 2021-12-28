- 28 Ara 2021 - 11:19 G: 28 Ara 2021 - 11:23

Belediye Meclis Üyesi Maaşı 2022 Ne Kadar? Belediye Meclis Üyeleri Maaş Alıyor Mu?

Her ilçe, il ve büyükşehir belediyelerinde görev yapan meclis üyeleri, şimdilerde siyaset yapan kişiler arasında inanılmaz derecede popüler hale gelmiş olan görevler arasında yer alıyor. Sizde Belediye Meclis üyelerinin maaşlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her ilçe, il ve büyükşehir belediyelerinde görev yapan meclis üyeleri, şimdilerde siyaset yapan kişiler arasında inanılmaz derecede popüler hale gelmiş olan görevler arasında yer alıyor. Yaptıkları görevlerin yanı sıra kazandıkları paralar ile de vatandaşları meraklandıran meslek icra eden kişilerden biri olan meclis üyeleri, 2022 yılında harcırahlarına zam bekliyor. Öte yandan belediye meclis üyelerinin alacağı zam da yavaş yavaş şekilleniyor. Peki, belediye meclis üyesi maaşı 2022 Ne Kadar? Belediye meclis üyeleri maaş alıyor mu? İşte, detaylar…


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28 Ara 2021 - 11:19 - Yaşam

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Belediye Meclis Üyesi Maaşı 2022 Ne Kadar? Belediye Meclis Üyeleri Maaş Alıyor Mu? mask
Belediye Meclis Üyesi Maaşı 2022 Ne Kadar? Belediye Meclis Üyeleri Maaş Alıyor Mu?
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