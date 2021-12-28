Toplumun prestijli meslek gruplarından biri olan cerrahlar, hayat kurtaran bir mesleği icra ediyor. Ameliyatlarda görev alan ve hastanın sağlığına kavuşması için bilimini ve kazandığı yetenekleri kullanan cerrahlar, kazandıkları paralar ile de gençleri cezbetmeyi başarıyor. 2022 yılında zam alacak olan sağlık çalışanları içerisinde bulunan cerrahlar, şimdiden gözünü kulağını Sağlık Bakanlığı’na çevirmiş bulunuyor! Peki, cerrah maaşı ne kadar 2022? genel cerrah ne kadar kazanıyor? Beyin cerrahları kaç TL maaş alıyor? İşte, detaylar…



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