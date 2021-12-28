Cerrah Maaşı Ne Kadar 2022? Genel Cerrah Ne Kadar Kazanıyor? Beyin Cerrahları Kaç TL Maaş Alıyor?
Toplumun prestijli meslek gruplarından biri olan cerrahlar, hayat kurtaran bir mesleği icra ediyor. Ameliyatlarda görev alan ve hastanın sağlığına kavuşması için bilimini ve kazandığı yetenekleri kullanan cerrahlar, kazandıkları paralar ile de gençleri cezbetmeyi başarıyor. Sizde Cerrahların maaşlarını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Toplumun prestijli meslek gruplarından biri olan cerrahlar, hayat kurtaran bir mesleği icra ediyor. Ameliyatlarda görev alan ve hastanın sağlığına kavuşması için bilimini ve kazandığı yetenekleri kullanan cerrahlar, kazandıkları paralar ile de gençleri cezbetmeyi başarıyor. 2022 yılında zam alacak olan sağlık çalışanları içerisinde bulunan cerrahlar, şimdiden gözünü kulağını Sağlık Bakanlığı’na çevirmiş bulunuyor! Peki, cerrah maaşı ne kadar 2022? genel cerrah ne kadar kazanıyor? Beyin cerrahları kaç TL maaş alıyor? İşte, detaylar…
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28 Ara 2021 - 11:22 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.