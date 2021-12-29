En İyi İlk Görüşte Dikkat Çeken Burçlar Hangisidir? İşte Kapıdan İlk Girecek O Burç…

Her burcun karşı tarafta bıraktığı izlenim, diğer burçlara göre farklı farklı olabiliyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede samimi bir izlenim bırakırken; bazı burcun insanları sadece mesafeli ve soğuk bir izlenim bırakabiliyor. Ancak bazı burcun insanları var ki, onlar ilk izlenim deyince bu işte en iyisi oluyor! Öte yandan herkesin kapısından ilk girecek olan o burçları görenler, hayrete düşmeden edemiyor. Peki, en iyi ilk izlenim bırakan burçlar hangisidir? İşte kapıdan ilk girecek o burç...



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