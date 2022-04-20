Gülben Ergen’in 15 Yaşındaki Hali Görenleri Şok Etti! Gören, Duyan, Bakan Donup Kalıyor! Bambaşka Birisine Dönmüş…
Hem oyunculuğu hem de sesi ile medya dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Gülben Ergen, gençlik yıllarındaki hali ile herkesi şoke etti. Sadece 15 yaşındayken bir yarışma programına katılan Gülben Ergen ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Hem oyunculuğu hem de sesi ile medya dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Gülben Ergen, gençlik yıllarındaki hali ile herkesi şoke etti. Sadece 15 yaşındayken bir yarışma programına katılan Gülben Ergen, o yarışmadaki hali ile hayranlarını bir hayli şaşırtmayı başardı! Peki, Gülben Ergen’in 15 yaşındaki hali nasıl? Gülben Ergen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Gülben Ergen evli mi? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
20 Nis 2022 - 20:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.