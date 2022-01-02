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02 Oca 2022 - 14:52

Masumlar Apartmanı'nda Yasa Boğan Ölüm! Han Veda mı Ediyor? Seyircinin Başına Ağrılar Girdi!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde Han’ın diziden çıktığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Evire çevire dövülen Han; resmen hayatının dayağını yedi. O sahneler karşısında seyircinin başına ağrılar girerken; görenler ise büyük bir şok yaşadı. İşte merak edilen tüm detaylar…